PREVENZIONE

VENEZIA Punti tampone sotto assedio fin dal mattino presto ed è stato subito il caos, con anche tre ore di attesa. In questi giorni di festa migliaia di persone si sono messe in coda in auto nei drive-through dell'Ulss 3 Serenissima ai quali si accede restando seduti a bordo del mezzo in piazzale Giustiniani a Mestre, a Noale e a Dolo per fare il test anti-Covid. Il risultato è stato che il traffico si è bloccato a seguito di incolonnamenti chilometrici, nel vero senso del termine, al punto che il sistema è andato in tilt, con inevitabili rallentamenti.

STRADE INTASATE

La vigilia, in particolare, si è trasformata in una giornata di passione, ma i disagi, seppure più contenuti, si sono ripetuti anche il giorno di Natale e ieri, a Santo Stefano. Lunghe, le code, anche dentro e fuori dalle farmacie.

LINEE DIMEZZATE

Al Giustiniani, peraltro, una delle due linee è stata chiusa perché il personale in servizio aveva finito il suo turno e non c'erano sostituti per continuare. Soprattutto il 24 dicembre è stata una giornata durissima. Il traffico è andato in tilt, con le auto ferme a motore spento nelle vie del quartiere Cipressina e sul Terraglio, nelle ore di punta addirittura sin oltre la rotonda sotto il cavalcavia Da Verrazzano, verso l'uscita Castellana della tangenziale e verso la caserma Matter. Sul posto la Polizia locale.

LA RISPOSTA DELL'ULSS

«Solo come Ulss abbiamo contato 4mila tamponi, il doppio rispetto ai 1.800/2mila che si eseguono di solito al giorno e a cui vanno sommati quelle nelle farmacie» ha detto, ieri, il direttore del Servizio d'Igiene e Sanità pubblica (Sisp) Vittorio Selle annunciando che già nei prossimi giorni sarà riattivato il drive ad Oriago di Mira, chiuso qualche tempo fa per difficoltà di natura logistica, e che servirà a sgravare un po' gli accessi negli altri tre: a Noale le code hanno riempito piazzale Bastia, a Dolo sono arrivate fino ai campi sportivi, con i volontari della Protezione civile a dar man forte alle guardie giurate, intente a regolare la circolazione e a sorvegliare che le operazioni si svolgessero senza altri problemi, anche perché non sono mancate le proteste di chi mal sopportava la lunga attesa.

CONTAGI IN CRESCITA

Quel che è successo è il frutto della combinazione di due elementi: da un lato l'aumento dei contagi che determina la necessità di controllare un numero maggiore di persone, perché sintomatiche o perché rientranti nel tracciamento in qualità di contatti di positivi; dall'altro perché in tantissimi, anche tra i vaccinati con la terza dose, hanno pensato bene di aggiungere un tampone per essere più sicuri e garantiti prima di sedersi a tavola con parenti e amici per pranzi, cene e festeggiamenti vari.

SCUOLE SOTTO ASSEDIO

«I contagi sono in aumento ha spiegato Selle Le prenotazioni sono moltissime, le ricette altrettanto. L'attività di tracciamento è intensa e riguarda, per una buona parte, i ragazzi delle scuole dove il virus circola: abbiamo 300 classi con almeno un positivo. Quindi si sono aggiunti tutti coloro che hanno festeggiato a tavola». Già venerdì scorso l'azienda sanitaria aveva lanciato un appello: «Si utilizzino i punti drive solo se in possesso di una prescrizione medica del medico di famiglia o del Sisp e con prenotazione: tutti gli accessi impropri o senza una prenotazione complicano il lavoro già complesso che si sta svolgendo e penalizzano quegli utenti che hanno pieno titolo per ricevere il tampone».

ACCESSI LIMITATI

Selle ieri l'ha ripetuto, in vista di San Silvestro e capodanno: «Chi ha sintomi non si presenti al drive di testa sua. Si metta in isolamento a casa e contatti il suo medico, che, se necessario, provvederà a prenotare il test. Invece, tutti coloro che vogliono controllarsi perché vogliono festeggiare, piuttosto si affidino ai tamponi in auto-somministrazione: sono meno sensibili, ma un'indicazione in caso di positività la danno. E rispettino certe regole, ad esempio quella di tenere aperte le finestre e ricambiare l'aria dei luoghi dove si trovano a condividere il pranzo».

Alvise Sperandio

© RIPRODUZIONE RISERVATA



