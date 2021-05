Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I senior hanno bisogno di un'attenzione particolare per difendersi dall'attacco dei virus, come ha dimostrato in tutta la sua drammaticità il Covid-19. Il sistema immunitario infatti invecchia di pari passo con il resto dell'organismo e questo comporta una riduzione delle difese contro gli attacchi virali, ma anche una risposta meno efficace ai vaccini. Ecco perché, nel caso dell'influenza ad esempio, i vaccini non possono essere a taglia...