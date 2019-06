Preti gemelli nella fede e nella vita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAHai 10 anni e nella testa ti scatta una molla. «Mamma, io vado in seminario». La tua famiglia è religiosa, ma di fronte ad una decisione da grande ti guarda e pensa che sia una boutade, una proiezione. Poi tu dimostri che invece no, a quella cosa tieni davvero. E la tua vita è esattamente l'avverarsi del sogno. Mancano i dubbi, i tentennamenti, le crisi? No, soprattutto nell'adolescenza. Ma la voce interiore ti guida, ti fa capire quali siano i passi, le mosse. Poi dopo un lungo percorso arriva l'ordinazione. Tutto si è compiuto,...