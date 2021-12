PRESTIGIOSA

Grecale è già una realtà palpabile (e guidabile) sulla pista Langhe del Balocco Proving Group, il magnifico impianto per i test avanzati del gruppo Stellantis. Il nuovo Suv medio Maserati è ancora un prototipo camuffato, ma vicinissimo al modello di serie che debutterà a marzo, seguito un anno dopo dalla variante full-electric. Il lancio inizialmente previsto per metà novembre è stato posticipato per la crisi dei microchip che ha rallentato l'intera produzione mondiale. La missione di Grecale è chiara: moltiplicare la clientela del Tridente nei principali mercati, compresi Cina e Stati Uniti. Nasce con grandi ambizioni a Cassino, dove la piattaforma Giorgio dell'Alfa Romeo Stelvio è stata modificata per allungare il passo di 10 cm, a 2,9 metri, a beneficio dello spazio interno che è generoso anche nei sedili posteriori. Dietro ci stanno comodamente due passeggeri alti 1,85 metri.

RIVALI TEDESCHI

Il mercato dei Suv di lusso cresce in tutto il mondo e Maserati ha realizzato un prodotto che nulla invidia ai concorrenti tedeschi. Ci sono le prestazioni, la cura del dettaglio, i materiali pregiati e le migliori tecnologie, più l'appeal di una griffe inimitabile.

Dimensioni perfette per la sfida globale: 4,85 metri di lunghezza, 1,95 di larghezza e 1,67 di altezza, con un vano di carico di 535 litri. Cattura la passione, anche nella versione Mild Hybrid che abbiamo provato e che regala comunque un sound tipicamente Maserati.

Quel suo gradevole ruggito non elimina il comfort acustico nell'abitacolo, capace di proporre a richiesta un'esperienza immersiva grazie all'impianto audio Sonus faber. Il nuovo Suv battezzato, come Ghibli e Levante, con il nome di un vento impetuoso soddisfa i palati di chi ama la guida sportiva, sebbene sia nato per un confortevole impiego anche quotidiano coltivando la filosofia The Everyday Exceptional. La versione Mild Hybrid è sviluppata sul motore termico 2 litri a 4 cilindri a doppio compressore che sviluppa 300 Cv a 5.750 giri e 450 Nm.

Non si viaggia mai a emissioni zero, ma con l'ibrido leggero migliorano le prestazioni e si riducono i consumi. Quattro gli elementi chiave: il Belt Starter Generator (Bsg), la batteria a 48 volt, l'eBooster e un convertitore Dc/Dc. Il Bsg svolge la funzione di un alternatore, carica la batteria (sistemata sotto al vano baule) che a sua volta alimenta l'e-booster il cui scopo è fornire un incremento di potenza specie in pieno carico a bassi regimi

Il compressore elettrico compensa la mancata erogazione di un turbo classico ai bassi giri, quando entra in azione la spinta elettrica.

NIENTE TURBOLAG

Così non si verifica mai il fenomeno del turbolag che creerebbe intervalli fastidiosi nell'erogazione della potenza. La trazione integrale consente inoltre di ottimizzare le performance sportive, combinate all'occorrenza a doti da fuoristrada e ad un'agilità straordinaria. Grecale ha quattro modalità di guida: Comfort, GT, Sport e Off-Road. Si selezionano ruotando il manettino sul volante, come in una monoposto da gara. Un'unica centralina governa tutti gli aspetti della dinamica di guida: beccheggio, rollio, sottosterzo, sovrasterzo, imbardata, controllo di trazione e stabilità, torque vectoring, differenziale libero, elettronico o meccanico autobloccante, oltre naturalmente a fornire la giusta mappatura per motore, cambio e sterzo. Tutti i software sono stati sviluppati internamente da Maserati per garantire sempre una perfetta simbiosi operativa.

Grazie alle sospensioni pneumatiche con molle ad aria e ammortizzatori semi-attivi, viaggiando in Sport la vettura si abbassa di 15 mm mentre scegliendo la funzione Off-Road si solleva di 20 mm (e fino a 30 per superare ostacoli estremi).

PRECISIONE DINAMICA

Il comportamento dinamico e la precisione dello sterzo anche nelle curve più impegnative sono le qualità che immediatamente si apprezzano, al primo contatto su strada. Il sistema elettronico intelligente è proattivo, anticipa le difficoltà del percorso preparando la vettura ad affrontarle: non si ha mai la sensazione di trovarsi in emergenza, e per un Suv di notevoli dimensioni è una dote non scontata.

Sotto il profilo stilistico molto è ancora nascosto dal camouffage, ma si notano le maniglie a filo di carrozzeria con comando elettrico e un abitacolo ricco all'insegna del minimal-chic con grandi display perché tutto è touch e pochissimi pulsanti tradizionali. In plancia ne sono rimasti quattro che azionano il cambio automatico (niente più leva, però ci si abitua in fretta).

Tra le curiosità tecnologiche, l'orologio digitale, il primo della storia Maserati, che diventa un'autentica interfaccia fra il guidatore e l'auto grazie al sistema Mia (Intelligence Assistence tramite Android). Oltre a segnare l'ora, risponde ai comandi vocali e può trasformarsi anche in bussola o in misuratore della Forza G.

Piero Bianco

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA