Un vero itinerario teatrale per spettatori di tutte le età che, muniti di cuffie, saranno condotti dalla voce di Carlo Presotto e dalle musiche di Federica Camiciola e Francesco Fanciullacci attraverso la storia del teatro coperto più antico del mondo. È una dedica appassionata al Teatro Olimpico e al lavoro del grande architetto lo spettacolo Palladio magico di Presotto e Davide Venturini, in programma a Vicenza per il 73. Ciclo dei Classici oggi e domenica prossima. La produzione della compagnia vicentina La Piccionaia è stata voluta al debutto dal direttore artistico Giancarlo Marinelli per dare attenzione speciale proprio al valore del luogo che accoglie il Ciclo (info www.classiciolimpicovicenza.it).

Il capolavoro architettonico e il suo progettista vengono proposti in tono fiabesco. Il protagonista è Andrea della Gondola detto Palladio, famoso per i suoi progetti di case e palazzi, che ritorna a Vicenza da Venezia per una missione speciale. L'associazione di nobili, artisti e studiosi di cui fa parte, l'Accademia Olimpica, gli chiede di immaginare un teatro. Palladio è però anche il nome che l'amico Giangiorgio Trissino aveva dato ad Andrea. La narrazione guidata da Presotto si propone di affascinare e ha l'obiettivo di guardare all'Olimpico con gli occhi dell'infanzia.

Ad anticipare lo spettacolo, il 3, 10 e 23 ottobre l'aperitivo olimpico, ovvero: se quelle statue potessero parlare . a cura di Antonio Stefani con Giancarlo Marinelli, per raccontare le storie segrete dei grandi protagonisti - attrici, attori e registi - del teatro del Novecento che hanno calcato le scene dell'Olimpico, ma anche molte curiosità e aneddoti del dietro le quinte.

