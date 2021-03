IL LIBRO

Nella sua carriera di attore (per film di serie B, è il marchio della critica) raramente ha avuto ruoli da protagonista. Più che la qualità curava la quantità. L'interpretazione che gli è riuscita meglio è stata quella di presidente degli Stati Uniti. Non sul set, ma alla Casa Bianca. Quella di Ronald Reagan è davvero una storia americana, il Paese dove I have a dream può diventare realtà. Ce lo racconta, con accuratezza e profondità storica, Gennaro Sangiuliano, direttore del Tg2 Rai, specialista in biografie dei grandi contemporanei, nel suo ultimo libro Reagan. Il presidente che cambiò la politica americana, edito da Mondadori. Un saggio che scorre come un romanzo e ripercorre tutta la vita di Ronnie, il figlio di un commerciante irlandese e di una madre religiosissima. Nascere a Tampico, paesetto nell'Illinois di 849 abitanti, nel 1911 era già una falsa partenza. Oltretutto in una famiglia poverissima, anche purché il padre, a causa dei problemi con l'alcol, perdeva spesso il lavoro.

LA VITA

La biografia è abbastanza nota: percorso di studi - pagato con il lavoro di bagnino e istruttore sportivo - liceo, laurea in Economia e Sociologia all'Eureka College. Poi radiocronista sportivo, la prima occasione di sfoggiare un'eccellente dizione. Un provino da attore, fatto controvoglia per accontentare un'amica, gli spalanca le porte del cinema. Il fisico atletico da cowboy e la disponibilità ad accettare qualsiasi parte facilitano la carriera. Entra alla Warner Bros. Decine di film in pochi anni, anche a fianco di grandi attori quali Humphrey Bogart, Bette Davis, Errol Flynn, Olivia de Havilland, raramente come protagonista. Un primo matrimonio con Jane Wyman, futuro premio Oscar come miglior attrice. Ma la donna della sua vita, Nancy, arriverà dopo. L'impegno nel sindacato degli attori, per sette anni presidente della potente corporazione. Quasi un passaggio di transizione. Si spengono le luci della ribalta cinematografica e cominciano ad accendersi quelle della politica.

L'ABILITÀ

Ronald è abile a parlare, un grande oratore. The Speech, Il Discorso con il quale ha chiuso la campagna elettorale repubblicana del candidato Barry Goldwater, è considerato un capolavoro di ars oratoria e soprattutto il suo trampolino di lancio verso la leadership del partito. Sangiuliano, nel ricostruire l'ascesa di quello che è considerato uno ei migliori presidenti che gli Stati Uniti abbiano avuto, smantella i luoghi comuni che superficialmente lo etichettano come l'attore fallito diventato presidente per caso. Dimenticando di ricordare che Reagan è stato prima per otto anni, governatore della California, il cuore pulsante dell'America. Le sue due elezioni alla Casa Bianca, sono state addirittura trionfali contro Jimmy Carter nel 1980 e contro Walter Mondale nel 1984. E la storia, a distanza di quarant'anni, e confrontando anche le recenti performance di Trump, lo rivaluta alla grande. La rivoluzione conservatrice di Ronnie ha riportato il benessere nelle famiglie: durante i suoi otto anni l'inflazione è scesa dal 12,5% al 4,4% e la disoccupazione dal 7.5% al 5,4%. Ma soprattutto, ha riportato gli Stati Uniti al centro dello scacchiere mondiale trovando un grande alleato in papa Wojtyla. Ha aperto il dialogo con l'Unione Sovietica e la Cina. Ha intimato a Gorbaciov nel 1987, davanti alla porta di Brandeburgo, di abbattere il Muro di Berlino. Quando è caduto non era più presidente, ma sul piccone c'era anche la sua mano. Il miglior epitaffio per lui è stato quella di Margaret Thatcher, la sua grande alleata, oltre che amica personale: «Ha sconfitto il comunismo e vinto la Guerra Fredda, senza sparare un colpo».

Vittorio Pierobon

