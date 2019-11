Presentazione del progetto della nuova pista ciclabile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CAVALLINO-TREPORTIPresentazione pubblica questa sera, alle ore 20.30, nel centro culturale Pascoli, per la nuova pista ciclabile di via Pordelio. Il via ai lavori è previsto per il prossimo 10 dicembre, con la cerimonia della posa della prima pietra, quando finalmente partirà l'opera che riqualificherà completamente il warterfront della strada lagunare. Ad eseguire l'intervento sarà l'impresa Coletto srl di San Biagio di Callalta (Treviso) che lavorerà per circa due anni, tenendo conto che durante l'estate i lavori saranno bloccati per...