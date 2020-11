Il Festival del Cinema africano di Verona batte il Covid: 10 giorni di proiezioni online e gratuite che coinvolgeranno il pubblico da domani al 15 novembre. Un Festival che doveva celebrare i 40 anni, ma che la pandemia ha costretto a rimandare i festeggiamenti al 2021 senza però fermare la passione per il cinema. È nato così il 39. Festival di Mezzo del Cinema Africano di Verona che vedrà la sua serata di apertura online domani alle 21, in una sala virtuale (https://www.cinemafricano.it/sala-virtuale/) dove il cortometraggio Kenyekenye, che arriva dal Sudafrica, darà il via alla prima delle dieci puntate della Top Ten Africa Short dedicata ai cortometraggi scelti dalla direzione artistica del Festival, composta da Stefano Gaiga e Giusy Buemi. I corti selezionati rappresentano il meglio della cinematografia africana di questi ultimi anni, ad accompagnarli ci saranno approfondimenti e interventi dei registri e registe. Come ogni edizione, la presentatrice del Festiva sarà Malice Omondi che accoglierà il pubblico in una sala virtuale. A queste dieci puntate si aggiungeranno altri 4 appuntamenti speciali in una striscia online dal titolo Oggi parliamo di. Uno spazio, con diversi ospiti, che tratterà di cinema africano e dei suoi registi e registe, del Festival, di arte africana. Per accedere alla programmazione quotidiana nella sala virtuale del Festival, il pubblico dovrà seguire sui social o inviare all'ufficio stampa il proprio numero di cellulare per essere inserito nella broadcast del Festival. È qui che ogni giorno verrà pubblicato/inviato il link attraverso cui sarà possibile seguire le 10 serate della Top Ten Africa Short (sempre alle ore 21) e i 4 appuntamenti di Oggi parliamo di (sempre alle ore 18.30). Ogni puntata sarà visibile dall'orario indicato e per le successive 24 ore. Domenica 15 novembre si terrà, sempre online, la proclamazione dei vincitori della sezione Viaggiatori&Migranti in concorso. E si potrà veramente capire quali saranno le tendenze del cinema nel continente.

Massimo Rossignati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA