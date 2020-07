Oltre 50 gli appuntamenti tra concerti dal vivo e online che includono la seconda edizione di «Parole e musica» tra libri e letture sceniche, i concorsi e le premiazioni con il Premio alla Carriera e il Premio Cesa rivolto ai nuovi talenti della «world music». È il nutrito programma di Folkest, il festival dedicato alla musica folk che compie quest'anno 42 anni e si svolgerà in 27 diversi comuni dal 17 settembre al 5 ottobre.

Anteprime nel mese di agosto ad Auronzo di Cadore (Belluno), a Capodistria (Slovenia) a Spilimbergo (Pordenone), ma anche online.

Il cartellone è stato illustrato ieri a Udine dal direttore artistico Andrea Del Favero. Tra gli ospiti, Elena Ledda, la «voce della Sardegna», Neri Marcorè (nella foto) con Edoardo De Angelis, Silvio Orlandi, il siciliano Francesco Giunta, i Suonno d'ajere, vincitori del Premio Cesa nel 2019 e la Fanfara Station, vincitori del Premio Parodi 2019.

«Folkest compie 42 anni in questo 2020 per tutti così singolare, segnato dal Covid - ha esordito Del Favero - e durante il lockdown si è fermato come tutti, riflettendo sui possibili futuri sviluppi e sull'uso creativo della tecnologia.

Alla fine si è sdoppiato, anzi, addirittura triplicato, legandosi ancor più al territorio della regione Friuli Venezia Giulia, con tutti quei luoghi che nel corso di oltre quarant'anni di scorribande sonore hanno aperto la strada alla world music internazionale e a un moderno concetto di promozione turistica».

Online il festival «Folkest Suona», con concerti registrati durante il mese di luglio che saranno pubblicati sui canali social e andranno in onda sull'emittente Udinese Tv, e «Folkest Online-Sounds over distances», un archivio di ricordi sul festival e sui territori visti da coloro che negli anni sono stati presenti in regione. Da quest'anno Folkest collabora a un inedito progetto di turismo accessibile in alta quota, «Il volo degli angeli», e con Operaprima-Wien su progetti di opere liriche.

Folkest gode dei patrocini di Unesco, Ministero per gli Affari Esteri, Mibact, Ministero della Cultura della Slovenia, presidenza della Regione Fvg, Fondazione Friuli, ARLeF, Comuni di Spilimbergo, Udine, Capodistria, Auronzo.

