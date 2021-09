Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Il «disastro» nelle prenotazioni non è più colpa di Boxol, come aveva detto il direttore della Mostra del cinema Alberto Barbera, ma della «straordinaria partecipazione di pubblico, professionisti, operatori, giornalisti». Così la Biennale in una nota diffusa ieri in cui di fatto si scusa con i gestori della piattaforma informatica bersagliata dalle critiche. Rinnovando le scuse a quanti hanno subito disagi nelle prenotazioni, la...