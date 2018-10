Premio Nobel per la Chimica a una donna

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL TITOLOI premi Nobel per la chimica sono andati ieri a tre ricercatori che hanno fatto ricorso ai principi dell'evoluzione per creare nuove proteine. Fra i tre, c'era anche un donna, la quinta nella storia del premio a ricevere un nobel per la chimica. I premi sono andati al britannico Gregory Winter, del Medical Research Council di Cambridge, all'americano George Smith, dell'Università del Missouri, e il terzo riconoscimento è stato assegnato alla professoressa Frances Arnold del California Institute of Technology. Il premio in rosa è...