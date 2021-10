Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CERIMONIAMESTRE Un premio per la città e le sue forze creative. È ciò che hanno inteso esprimere i protagonisti del Premio Mestre di Pittura, ieri sera al Teatro Toniolo in occasione della cerimonia di premiazione della quinta edizione, organizzato dal Circolo Veneto, ideato da Cesare Campa, con il sostegno della Fondazione Musei Civici di Venezia per valorizzare l'arte pittorica contemporanea. Il primo classificato con l'opera So close...