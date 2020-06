PREMIO

La Giuria Tecnica del Premio Comisso, presieduta da Giancarlo Marinelli, ha selezionato le due terne finaliste, nelle sezioni narrativa italiana e biografia, della 39esima edizione del concorso. Nella Narrativa italiana i selezionati sono: Il figlio del lupo di Romana Petri (Mondadori), Il Levitatore di Adriàn N. Bravi (Quodlibet) e Pietro e Paolo di Marcello Fois (Einaudi). Nella Biografia: Emily Bront di Paolo Tonussi (Salerno), Margaret Thatcher, Biografia della donna e della politica di Elisabetta Rosaspina (Mondadori) e Miss Rosselli di Renzo Paris (Neri Pozza). Nel corso delle selezioni, la Giuria Tecnica ha altresì segnalato altre opere in concorso come meritevoli di attenzione. Sono, nella sezione Narrativa italiana: Desiderio di Giorgio Montefoschi (La Nave di Teseo), Mio fratello Carlo di Enrico Vanzina (HarperCollins), I colpevoli di Andrea Pomelli (Einaudi) e Tre vivi, tre morti di Ruska Jorjoliani (Voland). Per la Biografia Nuto Revelli Vita guerre libri di Giuseppe Mendicino (Priuli&Verlucca), Il demone della perfezione Arturo Benedetti Michelangeli l'ultimo dei romantici di Roberto Cotroneo (Feltrinelli) e Il Mozart nero di Luca Quinti (Diastema). Le due terne saranno ora inviate alla Grande giuriache voterà i superfinalisti delle due sezioni in occasione della finale del Premio a Palazzo dei Trecento a Treviso il 3 ottobre.

