IL RICONOSCIMENTO

«Il Nordest deve migliorare riflettendo su un dato inoppugnabile: la nuova risorsa sarà il sapere. Chi avrà la leva del sapere guiderà il domani». Così scriveva il celebre giornalista Giorgio Lago, già direttore de Il Gazzettino, e proprio su queste parole sono invitati a riflettere i giovani di oggi, partecipando alla nuova edizione del Premio Giorgio Lago Juniores-Nuovi talenti del giornalismo. Prima, però, è tempo di premiare i vincitori dell'edizione 2019-2020 che proprio oggi saliranno alle 10 sul palcoscenico del Teatro Accademico a Castelfranco Veneto per leggere un estratto del proprio elaborato: Beatrice Trentin del liceo scientifico Giorgione di Castelfranco Veneto con l'articolo Cocci (prima), Francesca Montellato dello scientifico Da Vinci di Treviso con Esiste una garanzia assoluta? (seconda), Letizia Barbi dello scientifico Leon Battista Alberti di Abano Terme (Pd) con Dalla scoperta dell'energia atomica a Chernobyl e Fukushima e Alexandru Ivanciu dell'istituto superiore Mario Rigoni Stern di Asiago (Vi) con Da Chernobyl a Fukushima (terzi ex aequo). Il concorso, che ha registrato un'ottima partecipazione con 11 scuole delle province di Treviso, Belluno, Padova, Venezia e Vicenza giunte alla selezione finale, ha invitato gli studenti a redigere un articolo giornalistico sul tema Da Chernobyl a Fukushima: il pericolo nucleare visto dai diciottenni: lo spunto è giunto dagli articoli scritti da Giorgio Lago nel 1986, ancora attuali per l'acutezza e la lungimiranza dell'analisi e delle riflessioni.

IL RICORDO DI BEPI COVRE

I vincitori sono stati selezionati dalla giuria composta da Gianluca Amadori, presidente dell'Ordine dei giornalisti del Veneto, Domenico Basso, direttore TVA Vicenza, Sergio Frigo, giornalista del Gruppo Gedi e scrittore, Francesco Jori, giornalista del Gruppo Espresso e scrittore, Patrizia Messina, direttrice del Centro Studi Regionali Giorgio Lago dell'Università di Padova, Roberto Papetti, direttore de Il Gazzettino, Edoardo Pittalis, giornalista de Il Gazzettino e scrittore, Paolo Possamai, direttore dei quotidiani Gruppo Gedi del Veneto, e Giovanni Stefani, caporedattore Rai Tre Veneto. Della giuria faceva parte anche Bepi Covre, editorialista ed ex parlamentare nonché sincero amico di Giorgio Lago, uno dei fondatori dell'Associazione Amici di Giorgio Lago, scomparso lo scorso 24 marzo: a lui Paolo Possamai dedicherà un ricordo nel corso della cerimonia. Il Premio dal 2012 si è evoluto in Premio Giorgio Lago Juniores - Nuovi talenti del giornalismo, rivolgendo l'attenzione agli studenti di quinta superiore dei licei del Veneto. Inizialmente affiancava il Premio Giorgio Lago, mentre da quest'anno lo sostituisce. Per approfondire: www.premiogiorgiolago.it, www.associazioneamicidigiorgiolago.it

Vesna Maria Brocca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA