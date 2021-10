Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LETTERATURADistanze dolorose. Ma necessarie. Per stabilire il senso, per capire. Anche il perchè di un abbandono. Marco Belpoliti torna al paesello, il microcosmo che è la ragione per cui è, e insieme quella per cui se n'è andato. Un luogo che pensavo avrei rivisto da morto. Il paesello, Reggio Emilia, è una porzione della pianura per antonomasia, quella Padana. «Un indefinito, un po' come l'orizzonte, ma un luogo dell'anima - afferma -...