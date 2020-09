CALCIO ESTERO

Subito una certezza: il Liverpool, per confermarsi campione d'Inghilterra, se la dovrà vedere anche con l'Arsenal. Regala gol, spettacolo ed emozioni la prima giornata della Premier League.

Con la vittoria (4-3) dei Reds sul Leeds e l'affermazione travolgente dell'Arsenal sul campo del Fulham (0-3). La squadra di Klopp, con non poca fatica, doma quella del Loco Bielsa che per ben tre volte riesce a riagguantare la partita.

Decisa dalla tripletta di Salah due su rigore che è freddissimo al minuto 88 nello spiazzare Meslier. Facile, invece, la vittoria dei Gunners. Il primo gol della nuova stagione lo segna il francese Lacazette. Poi arriva la firma di Gabriel prelevato dal Lilla e del solito Aubameyang. Devastante anche Willian: il brasiliano ex Chelsea mette lo zampino in tutte e tre le reti della squadra di Arteta. Oggi il piatto forte sarà Tottenham-Everton, di fronte Mourinho e Ancelotti.

È ripartita anche la Liga spagnola ma senza le 4 big. Il biglietto da visita è stato il brutto 0-0 tra Eibar e Celta Vigo. La Bundesliga ricomincia invece il 18 settembre mentre la Ligue 1 francese ha già ripreso a giocare il 22 agosto.

Giuseppe Mustica

