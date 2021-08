Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

REGATA STORICAVENEZIA Da giorni è stato emanato il bando per la Regata Storica, ma ancora la divisione dei premi riporta la disparità fra uomini e donne. Come afferma il dirigente del settore Tradizioni, Manuele Medoro, ci vuole un atto di indirizzo politico per modificare il bando. Due settimane fa era nato un putiferio in consiglio comunale, quando il centrosinistra aveva presentato un emendamento per innalzare di 7.300 euro il...