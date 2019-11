CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Premi inopportuniI meriti sportividi Luciano MoggiGiorni fa ho letto sul Gazzettino una notizia che mi ha fatto sobbalzare e cioè che anche Moggi oltre a Rivera e Capello è stato premiato con il Leone d'oro per meriti sportivi! Non vorrei sbagliami ma tale Moggi Luciano fra le altre cose è stato condannato per lo scandalo Calciopoli. Mi pare quindi molto fuori luogo premiare un tale personaggio e questo soprattutto per un grande amore e rispetto per lo sport e per il calcio in particolare.Franco RinaldinCentro SinistraLe sinapsicontro...