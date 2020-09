L'INTERVISTA

Alberto Barbera sta per iniziare la Mostra più inusuale di sempre. A conti fatti, lei che è partito da posizioni più caute, per poi allinearsi ben presto alla voglia di organizzare un festival in questo anno disgraziato pandemico, ora che siamo alla vigilia, guardandosi indietro cosa pensa?

«Indubbio che all'inizio si sia vissuto tutto sempre con l'incertezza del domani. Il dubbio era ovvio. E soprattutto se ne valesse la pena. Il tempo ci stava però dando ragione. Abbiamo cominciato a capire che si poteva presentare un programma valido e che la Mostra si poteva affrontare in sicurezza, quella maggiormente possibile. La cosa che più mi ha convinto quando abbiamo iniziato a lavorare è stato l'entusiasmo percepito ovunque dall'idea di fare la Mostra, dalla voglia di ripartire, dalla forte carica simbolica. Ora posso dire che è stato un miracolo portare tanti film e tanta qualità, non seconde scelte per capirci, e che la differenza col passato è soltanto quei 3-4 film americani, che ovviamente per un festival importante come Venezia sono un'assenza sensibile, comunque quest'anno inevitabile».

Quali sono state le maggiori difficoltà nel lavoro di costruzione del programma?

«Le discussioni con i produttori, con gli agenti dei film. Il tiramolla nelle loro titubanze se accettare di venire o restare a casa. Netflix, Apple, gli Studios: qualcuno alla fine siamo riusciti a convincerlo, altri no. Era anche questo inevitabile».

Tuttavia l'assenza dei grandi film americani ha acceso l'euforia dei cinefili più radicali, forse scordando che Venezia, Cannes e probabilmente anche Berlino hanno priorità diverse rispetto ad altri festival, tipo Locarno per fare un esempio.

«Non vedo come questi grandi festival internazionali possano rinunciare a presentare un'idea di cinema a 360 gradi, che copra un po' tutte le esigenze di cinefili e spettatori comuni. Semmai dimostra il contrario, a cominciare da Joker, che qualcuno trovò esagerato l'anno scorso in Concorso e che poi vinse il Leone. Venezia non esclude per fortuna simili film».

Arriva tanto cinema italiano, forse era anche questo scontato. Un cinema che in passato le sembrava più di quantità che di qualità, sottolineando poi come negli anni successivi l'avesse convinta di più. Com'è la situazione in questo 2020?

«Intanto devo correggere una imprecisione, che sta diventando anche un pensiero comune. Non è vero che quest'anno ci sono più film italiani. Ce n'erano di più l'anno scorso. Io trovo che il cinema italiano sia sempre più interessante. Anche stavolta abbiamo trovato opere che ci hanno colpito positivamente. Quattro film sono in Concorso, diversi altri stanno in Orizzonti e Fuori Concorso. Certo forse mancheranno le teste di serie, come Garrone, Bellocchio, Amelio eccetera, ma dietro a questi nomi si muovono tanti giovani autori sempre più convincenti, che spero il pubblico possa trovare altrettanto degni di attenzione. Moretti, com'è noto, ha fatto altre scelte, che vanno ovviamente rispettate. Ma tornando alla domanda: non è vero che questa sarà una Mostra dalla eccessiva presenza italiana».

Otto registe su 18 film in Concorso. Quest'anno rimarranno spente le polemiche sul Barbera maschilista.

«Come dicevo gli anni scorsi, non è che noi scegliamo i film in basse a quote maschili e femminili. Selezioniamo quelli che ci sorprendono di più. Quindi come dicevo prima che era casualità e non indirizzo politico, come qualcuno sosteneva, o distrazioni come altri pensavano, quest'anno è invece andata così. Certo anche a me fa piacere che ci siano molte registe a Venezia (un 24% di opere complessive) e spero che questo aiuti ancora di più a migliorare la possibilità delle donne ad avere accesso ai meccanismi della professione, quelli sì ancora maschilisti».

Berlino ha deciso, restando nel tema, che non ci saranno più premi per attori e attrici, divisi per genere, ma un riconoscimento alla migliore performance, indipendentemente dal sesso. Che cosa ne pensa?

«Capisco le buone intenzioni, ma mi sembra come buttare il bambino con l'acqua sporca. Non credo sia la scelta migliore, anzi temo che questo accorpamento, possa in realtà ottenere l'esatto contrario: se il premio dovesse andare in numero sostanzioso ai maschi, quali polemiche si scateneranno? La distinzione oggi dà invece le stesse possibilità agli uomini, quanto alle donne».

Resta un'ultima domanda, che non farò. La risposta è scontata e quindi oltre alla domanda, darò anche la risposta. La domanda sarebbe sul suo ultimo anno e sulle possibilità di essere confermato.

La risposta scontata è: speriamo, vedremo. Ma la verità è che Barbera sarà (quasi) sicuramente il direttore della Mostra anche l'anno prossimo. Non accadesse sarebbe un problema. Non tanto per lui, quanto per la Mostra, visti anche i possibili sostituti.

Adriano De Grandis

