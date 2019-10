Precetto scaduto Nessuno suona a casa di Marcella per lo sfratto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIAVENEZIA Il precetto che imponeva a Marcella Maldarella, ottant'anni, di abbandonare la sua casa al pian terreno (e all'angolo) di palazzo Martinengo in calle San Gregorio, alla Salute, scadeva a mezzanotte di domenica. Ieri, quindi, sarebbe stato il primo giorno utile per eseguire lo sfratto, ma nessuno ha suonato al campanello della pensionata, per cui sabato erano state raccolte più di trecento firme, raccolta che ancora continua nel negozio di fronte all'abitazione della donna. «Nessuno sfratto immediato - aveva già commentato a...