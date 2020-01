IL CASO

Mercoledì scorso, alle 19:55, Jacob Gallagher, voce autorevole e curatore della colonna On Trend del Wall Street Journal, twitta: Mi è giunta voce che Raf Simons andrà da Prada. Non ci sono altri dettagli.

Pochi minuti dopo, il tweet non c'è più, ma tanto basta per scatenare i social. Raggiunto via mail, questa mattina l'ufficio stampa di Prada, al telefono, ha dichiarato che «Oggi se ne dicono tante sui brand, decidiamo di non commentare». E infatti se ne sono dette tantissime.

I social sono pieni di gente convinta che Raf Simons stia per diventare il nuovo direttore creativo di Prada o, secondo un'ipotesi più plausibile, Miu Miu uomo, linea che ha sfilato per l'ultima volta nel 2008. Si tratterebbe di un trasferimento importante.

IL MARCHIO

Simons, designer di culto tra i teen ma non solo, ha un precedente con il Gruppo Prada, che nel 2005 lo aveva scelto come direttore creativo del marchio Jil Sander di proprietà del Gruppo dal 2005 al 2012 - per poi lasciarlo nel 2012 e prendere il posto di John Galliano - licenziato per accuse di antisemitismo - da Dior. Simons potrebbe essere destinato alla moda donna, o uomo, o entrambe.

La scelta ha senso, anzi, se c'è uno che può farlo è proprio lui: grande ammiratore e amico di Miuccia Prada, ha un modo affine di intendere la moda come lingua.

Protagonisti di una intervista su System, magazine, all'unisono dichiaravano: «C'è qualcosa di sbagliato in questa idea dei mega-brand». In quella intervista Simons dichiara: «Sarei eccitato se Miuccia facesse Raf Simons per una stagione. Io potrei fare Marc Jacobs a New York e Mark potrebbe fare Prada. Il pubblico sarebbe eccitato...Forse la moda dovrebbe funzionare come un museo, dove c'è un curatore ma anche curatori ospiti. Credo che la moda abbia smesso di esplorare le proprie possibilità ... Se Miuccia o Marc Jacobs dicessero Gli lascerò dirigere il mio brand per una stagione e io dirigerò un altro brand per quella stagione, molti inizieranno a farlo».

PARIGI

Le voci arrivano a pochi giorni dalle indiscrezioni riportate - venerdì scorso - da WWD, secondo cui Miuccia Prada e Patrizio Bertelli avrebbero incontrato, lo scorso dicembre a Parigi, François-Henri Pinault, ceo di Kering, per discutere la cessione del gruppo. Si tratta di una delle poche griffe indipendenti rimaste. La pronta smentita di Prada, che ha negato di essere in vendita, non ha fermato gli investitori è il titolo ha chiuso in rialzo del 5,2%.

Silvia Vacirca

