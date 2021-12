POVEGLIA

VENEZIA Dopo sette anni dalla sua costituzione, prende forma un nuovo corso per il comitato Poveglia per tutti. Ieri pomeriggio, in teleconferenza, si è svolta l'assemblea dell'associazione, che ha approvato e annunciato l'apertura del progetto Poveglia ai soggetti locali e internazionali che abbiano a cuore la laguna di Venezia. Si tratta della formazione di una nuova rete, che parte dai presupposti sanciti dal comitato e si predispone a raccogliere risorse, energie, collaborazioni e sostegni esterni. L'azione del comitato viene avvantaggiata dai 333mila euro in cassa dopo le donazioni dei 4.632 soci, denaro rimasto dalla somma che sarebbe servita per partecipare al bando di concessione emesso dal demanio. Come si ricorderà, al bando partecipò anche Luigi Brugnaro, che offrì una somma di poco superiore: il Demanio la ritenne non congrua e Brugnaro si astenne dal ricorso perché, intanto, venne eletto sindaco.

Ebbene, se prima si parlava dell'isola intera, ovvero lo spazio verde a nord e la zona edificata a sud, ora Fabrizia Zamarchi ha rivelato che l'interesse del comitato punta solo all'area nord, dal momento che lo stesso Demanio ha suddiviso l'isola in due lotti. Ecco che, secondo l'assemblea, è giunto il momento di considerare Poveglia un vero e proprio parco urbano. «Una valorizzazione per l'uso che ne faremo - ha introdotto Patrizia Veclani - Per valorizzazione intendiamo un luogo inclusivo e non esclusivo perché privatizzato. Poveglia è della collettività e tale deve rimanere». Piuttosto pungente l'intervento della docente Paola Somma, autrice del libro: Privati a Venezia. «Il Comune è stato il principale attore della vendita delle isole della laguna sud - ha esordito - Con il vecchio piano regolatore non sarebbe successo. San Clemente e Sacca Sessola erano comunali, mentre Poveglia è stata in qualche modo espropriata dal Demanio, che poi si fa pagare per concessioni alla stessa comunità. È necessario uscire dalla logica corrente: un bene in degrado va concesso ai privati, così lo valorizza, perché il settore pubblico ne è incapace. La chiara strategia del Comune è quella di rendere appetibili i beni ai privati. Il Demanio, da parte sua, deve restituire i beni alla collettività, perché non sono suoi».

Chiara Buffa ha descritto compiutamente l'area verde a nord, prevedendo un pontile d'accesso anche per imbarcazioni medie come le houseboat, e indicando le agroforeste, i boschi, i frutteti e i roveti, oltre alle 8 stanze: aree a prato e boschetti utili alle attività e alla creazione di orti, come furono in passato. In questo versante, è stato realizzato un Memoatlante interattivo di Poveglia, dove ciascuno può immaginare qualsivoglia destinazione per i luoghi individuati.

