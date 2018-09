CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Potremmo definirlo metà italiano e integralmente parigino. Perché Parigi fu la sua patria di elezione, e lui ne seppe interpretare il periodo più sfolgorante e significativo: quella Belle Époqueche per la gente comune è il can can del Moulin Rouge, e per gli intellettuali la nostalgica fanciullezza proustiana, ma che per ogni mente raffinata è il gran mondo dell'aristocrazia, come fu dipinto da Giovanni Boldini.Era nato a Ferrara, il 31 dicembre 1842, e a vent'anni era già un frequentatore del caffè Michelangiolo, che ospitava i...