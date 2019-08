CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Potrebbe avere l'aspetto di un idiota e parlare come un idiota, ma non lasciate che questo vi confonda: è veramente un idiota. Questa frase del comico Groucho Marx racchiude il grande dilemma che stiamo affrontando in questo periodo storico, con l'esplosione di insulti e comportamenti scorretti su Internet. Tutti i sondaggi sono d'accordo: occorre fare qualcosa, mettere delle regole, perché la misura è colma.Ma la vera domanda da porsi è: perché siamo arrivati a questo punto? Ha ragione Groucho Marx, ed Internet è stata presa d'assalto...