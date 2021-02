Potrà mai la moda rendere il mondo un posto migliore? Spesso me lo chiedo e a volte la risposta è sì. Succede per Louis Vuitton, che insieme all'Unicef ha appena presentato i bracciali Silver Lockit in quattro nuovi colori e il suo primo Doudou Louis. In passato tanti brand hanno creato partnership con Unicef, da Moncler con il progetto Warmly Moncler per aiutare gli abitanti di alcune delle aree più fredde del mondo a LuisaViaRoma che quest'estate a Capri ha organizzato un evento in cui sono stati raccolti più di un milione di euro per l'organizzazione. Adesso Louis Vuitton for Unicef presenta quattro nuovi bracciali Silver Lockit e un orsetto per raccogliere fondi per i bambini bisognosi. I bracciali sono disponibili in celeste pastello, rosa tenue, verde celadon e nero intenso. Realizzati utilizzando per la prima volta argento ricaricato e cotone organico, i bracciali presentano il lucchetto e il logo LV Circle, collezione creata nel 2016 e ispirata alla chiusura inviolabile inventata da Georges Vuitton nel 1890 per mettere al sicuro i bene dei propri clienti. Nel suo arcobaleno di colori pastello, l'orsacchiotto Doudou Louis appare per la prima volta in formato tessile. Louis Vuitton inoltre continua con la sua campagna #makeapromise, nella quale si impegna a raccogliere fondi per garantire l'accesso all'acqua, ai servizi igienico-sanitari, nonché cibo, istruzione e medicine. I bracciali costano 395 euro (di cui 100 per l'Unicef), l'orsacchiotto 640 euro (di cui 200 in beneficenza). Dal 2016 Louis Vuitton ha raccolto per l'Unicef 13 milioni di dollari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA