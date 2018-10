«Potevo diventare santo ma sono nato attore»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTA«Io da bambino potevo diventare santo. Me lo diceva sempre mia madre: Se risolverai questo problema di non dire bugie diventerai un santo. Suonava anche bene: san Natalino Balasso da Porto Tolle. Ma io ero già attore da bambino. Sono sempre stato un mentitore, più che un bugiardo. Mentitore per convincere gli adulti che a volte abboccavano e scoprivo che potevo inventare storie ancora più elaborate».Il nome in calendario lo ha conquistato ugualmente: sul calendario delle stagioni teatrali. È impegnato nelle prove come...