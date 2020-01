Possagno, giallo sulla nomina dopo le perplessità di Sgarbi

IL CASO

È giallo sulla nomina di Chiara Casarin a nuovo direttore alla Gypsoteca Canova. Nei giorni scorsi la storica dell'arte trevigiana, 44 anni, già direttrice ed oggi consulente esterna dei musei di Bassano, aveva annunciato la nuova carica in avvicendamento con Mario Guderzo, ex direttore della Fondazione andato in pensione con il 1 gennaio 2020. Casarin spiegava come con Vittorio Sgarbi vi fossero stati contatti veloci ma un'assoluta identità di prospettive. Non solo: il giorno successivo una nota della Fondazione riassumeva i punti all'ordine del giorno per il 14 gennaio, data di insediamento del nuovo comitato scientifico incaricato di gestire la politica futura del Museo ivi incluse le celebrazioni canoviane del 2022. Già la sola notizia della nuova direzione, in ottemperanza con le volontà testamentarie di Giovanni Battista Sartori, fratellastro di Canova e suo erede unico, aveva suscitato molto fermento nell'ambiente degli addetti ai lavori. Donna, volitiva, molto amata dal pubblico, Chiara Casarin già faceva respirare aria di rinnovamento.

LA DOCCIA FREDDA

A gelare gli entusiasmi però, ieri, una lettera di Vittorio Sgarbi nella quale si specifica che il ruolo di Casarin è quello di componente del nuovo comitato scientifico e, al più, di coordinatore ma non di direttore. Una sorta di smentita che chiama in causa anche il vicepresidente della Fondazione e sindaco di Possagno Valerio Favero, reo forse di una fuga in avanti non concordata. «Un'inspiegabile e impulsiva accelerazione del comune di Possagno» l'ha definita il presidente che insieme, sottolineava come la dottoressa Casarin, che si dichiara curatrice indipendente, è in realtà una studiosa d'arte contemporanea, laureata in semiotica e non in storia dell'arte». Ieri mattina grande sorpresa a Possagno. Nessuno per prudenza commenta l'esternazione di Sgarbi. Nè il sindaco Favero nè la diretta interessata. La lettera di Sgarbi parlerebbe, in apparenza, chiaro istituendo un distinguo tra coordinamento e direzione, sottolineando il fatto che il curriculum di Casarin abbia titoli nell'arte contemporanea. Motivo per cui avrebbe riservato a sè la carica di direttore, destinando a Casarin una nomina amministrativa che potrebbe stare in condominio con Bassano. Resta da capire se tra direttore e coordinatore del comitato scientifico con funzioni direzionali sussista una reale differenza. Con ogni probabilità il vero faccia a faccia avverrà martedì 14 gennaio: Sgarbi sarà al Museo così come gli esperti designati nel comitato, ivi inclusa Chiara Casarin. Sarà l'occasione per un chiarimento definitivo tra le parti.

Elena Filini

