Posizione, vento e orizzonte sul mare. Ecco gli ingredienti per godersi la Barcolana, sia da regatanti, sia da spettatori. I primi guardano il cielo e il percorso, confermato anche quest'anno rispetto alla precedente edizione. Si tratta di un quadrilatero a vertici fissi posizionato nel golfo di Trieste, della lunghezza totale di 13 miglia nautiche. La partenza è fissata alle ore 10.30 e la linea è posizionata tra Barcola e Miramare; si procede per 210 gradi, per 4,3 miglia nautiche, fino a raggiungere la prima boa, quindi segue un disimpegno di 0,90 miglia, per 332 gradi, numeri ufo per i non addetti ai lavori, ma fondamentali per chi issa la vela. Da Boa 2 a Boa 3, al largo del Castello di Miramare, si naviga per 4 miglia, quindi si torna verso Barcola, lungo la costa, per 2,3 miglia. Al largo del Faro della Vittoria inizia la fase finale della regata, che conduce gli equipaggi all'arrivo: si naviga per 160 gradi fino a raggiungere, dopo un miglio e mezzo, la Diga del Porto Vecchio, dove, di fronte alla piazza dell'Unità, è posizionato l'arrivo della regata. In realtà l'informazione è utile anche per chi vuole godersi lo spettacolo da terra.

«Non c'è un punto privilegiato rivela Alessandro Bonifacio, direttore sportivo giovanile della Società velica di Barcola e Grignano tutta la costiera e tutto l'altipiano sono immensi balconi affacciati sul golfo che offrono prospettive incredibili». E se gli spettatori sperano in una giornata di sole, i regatanti incrociano le dita per un po' di bora. «Non esiste un clima ideale dice ancora Bonifacio volendo cercarlo, è quello che permette a più barche possibile di arrivare al traguardo. L'obiettivo è finire la regata, perché la Barcolana è una festa per tutti gli equipaggi e ce n'è anche di familiari. Diciamo che una bora leggera in una giornata di sole fa contenti tanti».

In questo periodo, però, le bizzarrie del clima si fanno sentire tra giornate di calma piatta e forti acquazzoni. La pioggia potrebbe infastidire gli spettatori, ma non i regatanti, «un po' di pioggia influisce relativamente. La cosa bella è che in barca a vela si va con il vento e ci si fa un baffo della pioggia». Dal vento alle posizioni di partenza, qui bisogna fare attenzione a non confondere una regata con un Gran Premio di Formula 1 o di Moto mondiale, dove chi parte avanti è favorito. «Tante barche partono sulla stessa linea spiega chi di Barcolana ne ha fatta più di una ma per un regatante non tutti i posti sono uguali. Trovarsi, ad esempio, tutto a destra o tutto a sinistra cambia radicalmente» e qui entra in gioco l'esperienza dei lupi di mare. «Il primo scoglio è riuscire a destreggiarsi alla partenza, poi diventa una regata dove ci si gioca anche un solo metro in più». Una difficoltà che rende ancora di più la partenza della Barcolana uno start unico al mondo e nella vita conferma Bonifacio. Non esiste una linea di partenza che avvantaggia una barca piuttosto che un'altra, «la linea è unica, ma è talmente grande che va da Barcola all'altezza del castello di Miramare».

Se i regatanti esperti sanno come destreggiarsi, altra cosa è per i neofiti che per la prima volta affrontano la storica regata. Pericolo da principianti? «Assolutamente no. Bisogna mettersi gli occhiali della Barcolana che è unica anche per questo. Il primo step, ribadisco, è gestire la partenza per evitare il traffico e gli imprevisti un po' come trovarsi sulle quattro ruote alle 8 del mattino sulla Prenestina a Roma e per i neofiti è una variabile in più. Poi qualche collisione fa parte del gioco, ma c'è tanta consapevolezza da parte di chi partecipa, esperti e principianti».

Un consiglio ai battezzandi? «Fare le cose piano e godersi la festa». Questo è lo spirito, quello che vince anche sulla sfida, sulla gara e sulla voglia di arrivare primi. A proposito di primi e di podi, se la partenza non è quella di un GP, magari i pronostici tipo giornata pre campionato di calcio si fanno anche per le regate. In effetti sì. «Ci sono team che godono del favore dei pronostici conferma Bonifacio più difficile è fare pronostici sui primi vincitori di categoria. Una barca di 9 metri, faccio l'esempio, difficilmente può puntare alla vittoria assoluta, ma può cercare di vincere nella sua categoria» e questo rende la sfida ancora più avvincente, uno spettacolo da godersi dall'inizio alla fine. Nessun numero chiuso per le iscrizioni quest'anno rispetto alla passata edizione, «la situazione è talmente cambiata che il problema non si pone conclude Bonifacio diversi team provenienti dall'estero non possono partecipare, ma siamo comunque tanti». E, nonostante a partire da luglio siano riprese le regate, Barcolana52 è la prima dell'anno tra le grandi del mondo.

