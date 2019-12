«Positivo il servizio ai tavoli, questi ragazzi ci sono piaciuti»

L'ESPERTA

Michela Berto, sommelier e responsabile della sala del ristorante San Martino di Rio San Martino, una stella Michelin, a pochi chilometri da Scorzè, è una delle giurate storiche del Piatto del Natale. Da quando l'attenzione, nel concorso del Gazzettino e dell'Accademia Italiana della Cucina, si è focalizzata anche sul servizio di sala, Michela ha notato continui progressi: «Quest'anno ho visto dei miglioramenti notevoli, alcune delle criticità che l'anno scorso avevamo segnalato sono state curate, si sono presentati ragazzi addetti al servizio belli, sorridenti, in ordine, gentili ed educati, positivi anche nell'atteggiamento. Questo è l'aspetto più importante e lo ha notato anche chi era in giuria in rappresentanza diciamo così del cliente più che dell'addetto ai lavori. E queste qualità che ho elencato sono le più ricercate, la base fondamentale perché un ragazzo cresca e diventi prima un buon cameriere, poi magari un buon responsabile di sala. Poi, se nel momento di agitazione, mettono in tavola al cliente un piatto dal lato sbagliato, quello è secondario, è una cosa che in due giorni imparano poi sul campo, molto più importante l'approccio».

LE CAPACITÀ

Anche nella preparazione della tavola ci sono stati progressi: Infatti. In questa edizione del concorso, fra i finalisti abbiamo visto tavole semplici, eleganti, preparate dai ragazzi senza inutili orpelli e senza eccessi.

Resta il fatto che la professione dell'addetto alla \sala continua a non avere lo stesso appeal rispetto a quella di cuoco. Insomma, si farebbero carte false per diventare chef, molto meno per fare carriera come responsabile del servizio.

