PORTOGRUARO

Ritorna a Portogruaro l'attività di Gastroenterologia. Dopo l'esilio di un anno a San Donà di Piave, legato all'emergenza Covid e alla necessità di cedere spazio al Pronto Soccorso, saranno di nuovo eseguite anche all'ospedale cittadino le prestazioni ambulatoriali programmate di Gastroenterologia. La novità è emersa nel corso dell'inaugurazione della nuova piastra ambulatoriale, ricavata in un'area di 250 metri quadrati al piano terra del presidio ospedaliero, vicino al Cup. Al taglio del nastro doveva esserci anche l'assessore regionale alla Sanità, Manuela Lanzarin, che è stata trattenuta a Venezia per una riunione di giunta. Al suo posto è intervenuta Sonia Brescacin, presidente della V Commissione Consiliare Politiche Socio- Sanitarie, che ha portato il saluto della Regione sottolineando la lungimiranza di chi ha progettato l'intervento. Con lei il commissario Carlo Bramezza, alla sua ultima apparizione pubblica come direttore generale dell'Ulss4 Veneto Orientale, il sindaco Florio Favero, che ha espresso soddisfazione «per la messa in funzione di un ulteriore servizio che rende eccellente l'ospedale cittadino», i direttori delle unità operative interessate alla novità, Alessandro Abramo per Otorinolarigoiatria e Davide Giacomin per Gastroenterologia, oltre ad autorità locali, personale medico e infermieristico e a don Pietro Rossit, che ha benedetto la struttura.

L'INTERVENTO

«In un anno di lavori e con un investimento di 1 milione 100 mila euro, di cui metà per le attrezzature ha detto Bramezza siamo riusciti a consegnare nuovi servizi ambulatoriali in ambienti più consoni e confortevoli. L'Orl, che prima aveva a disposizione 2 ambulatori vicino al Pronto Soccorso, ora ne ha 3. Trasferendo gli ambulatori, anche il Pronto Soccorso potrà essere ampliato in futuro».

Nella nuova piastra sono stati realizzati anche un'ala endoscopica, una sala di preparazione per la gastroenterologia e una sala d'attesa con segreteria e servizi igienici per l'utenza. «I nuovi spazi ambulatoriali, che mettono a fattore comune le risorse infermieristiche ha spiegato il direttore della Funzione Ospedaliera Maria Caterina De Marco - consentiranno di fornire più comfort all'utenza e al personale sanitario, che potrà così erogare un servizio ancora migliore; in particolare permetteranno di aumentare il numero delle prestazioni erogate, con conseguente riduzione delle liste d'attesa. Contiamo presto anche di ultimare i lavori per creare un collegamento diretto tra questa zona e il Pronto Soccorso».

ALCUNI NUMERI

«Credo che questo reparto, dopo tutti gli investimenti fatti ha detto il primario Abramo sia il più attrezzato di tutto il Veneto». L'Otorinolaringoiatria ha registrato 9mila 684 prestazioni l'anno, oltre a 1300 prestazioni ambulatoriali da pronto soccorso, 500 consulenze per interni e 800 controlli post-ricovero. Nell'ambulatorio chirurgico dei nuovi locali, oltre all'attività ambulatoriale ordinaria, sarà eseguita anche l'attività di piccola chirurgia del volto e del collo. «La nostra unità ha aggiunto il primario Giacomin è stata dirottata a San Donà, con inevitabili disagi per i pazienti. Finalmente possiamo rientrare a Portogruaro, in un ambiente innovativo e moderno». La Gastroenterologia ha erogato nel corso dell'ultimo anno 2532 esami endoscopici di cui circa 1500 colonscopie, 200 visite, oltre a consulenze per interni.

Teresa Infanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA