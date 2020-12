IL CASO

PORTOGRUARO Anche l'assessore Rambuschi positivo al Covid. Dovrà essere confermato dal tampone molecolare l'esito positivo del tampone rapido a cui è stato sottoposto ieri mattina l'assessore al Turismo, Ambiente, Rapporti con le frazioni, Pietro Rambuschi. L'assessore ha fatto il test dopo essere stato a contatto con la consigliera della Lega, Alessandra Zanutto, anche lei positiva e ovviamente in quarantena. I due esponenti di maggioranza avevano preso parte ad un incontro a Pradipozzo con i referenti delle frazioni, Mattia Lenardon e Gianni Pasian, per portare gli auguri natalizi da parte dell'amministrazione comunale. Zanutto, consigliera delegata al coordinamento delle problematiche e dei rapporti con le frazioni, aveva tra l'altro partecipato al consiglio comunale, convocato in videoconferenza, assieme ad altri cinque consiglieri, quattro di maggioranza e uno di minoranza. L'incontro risale a giovedì sera ed essendo trascorso del tempo, gli altri consiglieri non sono stati considerati dei contatti da testare. Tuttavia, non è la prima volta che vengono colpiti dal virus gli amministratori locali. Il primo caso fu quello del consigliere di maggioranza Renato Stival, che finì per alcuni giorni anche a Jesolo. Dopo di lui si è contagiato l'assessore all'Urbanistica, Luigi Geronazzo, che con l'ultimo tampone molecolare negativo è uscito proprio in queste ore dalla quarantena. Dopo il primo consiglio in videoconferenza, che aveva messo in evidenza alcune difficoltà di gestione e di connessione, si era aperto un dibattito, che coinvolgeva trasversalmente maggioranza e opposizione, sull'opportunità di convocare le prossime riunioni in presenza, sempre in Municipio, magari sfruttando anche il piano terra dell'edificio. L'esplodere di altri due casi ha rafforzato nel sindaco Florio Favero e nel presidente del consiglio comunale, Gastone Mascarin, l'idea di tenere tutti gli incontri, a parte quelli di giunta che interessano poche persone, solo in modalità online. Dal 21 dicembre saranno quindi convocate a video le commissioni in vista del prossimo consiglio comunale, previsto per il 29 dicembre. Verranno portati anche i punti rinviati la volta scorsa, come gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Il bilancio sarà invece portato all'attenzione dei consiglieri entro il 31 gennaio 2021. «La situazione ha detto Mascarin è delicatissima. Non solo ovviamente all'interno del Comune ma anche tra la gente. Non possiamo permettere che ci siano altri casi e soprattutto dobbiamo mettere in piedi un'organizzazione dei lavori che dia anche l'esempio. Domenica a Portogruaro si sono registrati 29 nuovi contagi, l'attenzione deve restare altissima. Pare che il Governo stia valutando una stretta molto importante. Sarà un mese davvero difficile e anche se qualcuno di noi non ha dimestichezza con le nuove tecnologie, dobbiamo assolutamente adeguarci ai tempi».

Teresa Infanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA