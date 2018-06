CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PORTOGRUARODopo la tangenziale, la A4. Due morti in due giorni sulle strade veneziane, dalla barriera di Villabona all'autostrada. Martedì, la tragedia in cui ha perso la vita il 70enne pensionato Piergiorgio Righetto, ieri un altro lutto, due incidenti e code chilometriche per ore e ore sotto il sole. TAMPONAMENTO LETALEGiornata di passione ieri per quanti si sono ritrovati ad attraversare il Nordest lungo la A4. Due, appunto, gli incidenti a Portogruaro che hanno mandato in tilt la viabilità tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il primo...