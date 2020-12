PORTO

VENEZIA (m.gasp.) L'invito lo hanno rivolto direttamente alla presidente della IV Commissione, Deborah Onisto (in foto) nella speranza che dal Comitatone di lunedì emergano intanto soluzioni. Proponendo alla consigliera comunale, attraverso una nota, di andare a visitare le strutture del Porto, luogo nel quale si interseca un notevole numero di attività che rappresentano una parte importante del tessuto sociale e produttivo della Città metropolitana tutta. Così si è espresso il comitato Venezia Lavora che giovedì scorso ha richiamato l'attenzione sulla complicata situazione del Porto attraverso una manifestazione organizzata a piazzale Roma. Offrendo ad Onisto la possibilità di toccare davvero con mano che cosa significhi far sbarcare ed imbarcare i passeggeri in una nave da crociera, pianificando anche la simulazione di una comune giornata lavorativa delle diverse categorie.

Dai gestori Vtp ai rimorchiatori e ormeggiatori; dai portabagagli agli steward, hostess e guardie giurate. «Mi auguro che il prossimo Comitatone non sia l'ennesimo incontro fumoso, commenta la consigliera, presente alla recente manifestazione ma dia una risposta alla vita lavorativa degli operatori. Pensare Venezia senza il suo Porto? Un paradosso inaccettabile». E in merito alla proposta del comitato, aggiunge: «Confido che dopo l'Epifania, nel rispetto delle norme anti Covid, avremo modo di dar seguito all'invito formale che i lavoratori ci hanno rivolto».

