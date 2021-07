Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PORTOMESTRE L'economia italiana sta ripartendo, i volumi del settore siderurgico del porto di Marghera stanno crescendo del 30-40% e non vanno oltre solo perché mancano altri spazi dove sistemare rottame in rinfuse e prodotti lunghi come tondino, bramme e lamiere, e coils. Ne deriva che mettere le navi da crociera a Marghera, anche se temporaneamente, nei terminal container a fianco dei rottami significa togliere aree preziose allo scalo...