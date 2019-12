CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PORTOMESTRE Dopo l'assemblea generale a Mestre, i portuali domattina saranno a Venezia in presidio davanti alla sede della Commissione di Salvaguardia a Palazzo Linetti, sede della Regione Veneto (a fianco della stazione di Santa Lucia). La Salvaguardia deve affrontare e decidere se autorizzare l'innalzamento di un metro dell'isola delle Tresse per poterci sistemare un milione di metri cubi di fanghi del canale dei Petroli riportandolo così alle profondità necessarie per far transitare le navi commerciali. La decisione è stata rinviata più...