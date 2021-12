Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PORTOVENEZIA Abbiamo tutti presente quei convogli merci, lunghissimi, che viaggiano per Marghera a passo d'uomo sui binari a filo sulla sede stradale. Treni che possono procedere solo lenti e che comunque sono soggetti a restrizioni nei movimenti per non bloccare il traffico automobilistico. Ebbene, nei prossimi anni tutto questo sparirà, ma non nel senso che non ci saranno più le rotaie portuali e dell'ex zona industriale. Anzi, è...