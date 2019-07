Porter abusivi, mendicanti e ubriachi: sei daspo in 48 ore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Non si fanno sconti, chi sgarra se ne va. La linea dura della polizia locale nei confronti di cafoni e delinquenti continua senza sosta: negli ultimi due giorni, infatti, la polizia locale ha notificato ben sei daspo urbani per comportamenti contrari al decoro e alla sicurezza urbana in città. Gli ordini di allontanamento hanno riguardato tre cittadini di nazionalità romena, portabagagli abusivi, che si erano schierati ai piedi del ponte degli Scalzi creando intralcio alla viabilità pedonale con l'intento di intercettare i turisti e offrire...