Porta a porta Asvo punta a risparmiare mezzo milione

CAORLEPorta a porta: con un corretto conferimento dei rifiuti si potrebbe arrivare a risparmiare fino a 555.335 euro, pari a 47,30 euro per cittadino. Si tratta certamente di traguardi non raggiungibili oggi e nemmeno nel breve termine, ma questi dati la dicono lunga su quanto sia stata finora inefficace la raccolta con i tradizionali cassonetti stradali. Contando unicamente sulla buona volontà delle persone, infatti, sono finite nel rifiuto indifferenziato ben 6.761 tonnellate di materiali che in realtà avrebbero potuto essere valorizzati.I...