LE MANIFESTAZIONIVENEZIA Un modo per relazionarsi con la città, coniugando gli aspetti tecnici tipici di una realtà complessa come il porto, assieme alla volontà di avvicinarsi ai cittadini. I Port days 2021 si apriranno lunedì 4 ottobre con una conferenza sul tema della parità di genere, per poi proseguire con la mostra all'Arterminal, concludendosi con visite al porto via barca o dalla Heritage tower.IL PROGRAMMAUn programma ricco, che...