Porsche, performance da eroi Crolla un primato trentennale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'IMPRESANURBURGRINGPer le auto da corsa la pensione può essere persino più divertente della normale vita lavorativa. Così è successo per la Porsche 919 Hybrid dopo aver vinto tre edizioni della 24 Ore di Le Mans e altrettanti titoli mondiali sia per Piloti sia per Costruttori tra il 2014 e il 2017.Ma invece di metterla in un museo, a Weissach hanno pensato di farne un'arma letale, capace di infrangere tutti i record sfruttandone tutto il potenziale compresso fino a prima dagli obblighi di regolamento. Hanno dunque modificato il fondo e le...