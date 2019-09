CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Porsche e la Puglia. Un amore scoppiato nel 2012 che oggi è più forte che mai. Il rifacimento in sette mesi dell'anello circolare e della pista dinamica auto ne è la testimonianza più diretta. Dei 35 milioni di euro spesi solo per questi due impianti c'è stata una ricaduta del 61% su imprese italiane di cui il 31% su imprese del territorio. e non basta: delle 65 aziende fornitrici di materiali ben 58 sono aziende italiane. Malte Radmann, presidente del consiglio di amministrazione del Nardò Techinical Center è anche amministratore...