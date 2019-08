Pordenone Legge e le 7 parole tra vent'anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Come proiettare nel futuro sette parole che definiscono il presente? Ci prova Pordenonelegge 2019, la Festa del Libro con gli Autori (18-22 settembre), con 600 protagonisti in una cinquantina di location del centro.Per i suoi primi 20 anni, pordenonelegge si regala un progetto speciale: 7 parole per i prossimi 20 anni, format che reinterpreterà in chiave dinamica i concetti di razza, paura, bellezza, sessualità, amicizia, mito, musica. Affidandone la narrazione a 7 lezioni magistrali e dialoghi che il 20 settembre avrà per protagonisti,...