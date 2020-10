LA RASSEGNA

Al via oggi la trentanovesima edizione delle Giornate del Cinema Muto di Pordenone, una Limited Edition in streaming fino al 10 ottobre sulla piattaforma MyMovies (raggiungibile dal sito del festival www.giornatedelcinemamuto.it) nel rispetto delle norme e delle disposizioni in materia di Covid.

A inaugurare il programma sarà una selezione di cortometraggi di viaggio - curata dal direttore Jay Weissberg con il contributo di tanti archivi europei - nella cara vecchia Europa, dalla Polonia al Belgio, da Londra a Praga. Ma anche New York in un filmato proveniente dal Museum of Modern Art del 1911 e Il Cairo.

Da segnalare anche il cortometraggio animato della Pathé, Un Voyage abracadabrant, progenitore di Up della Disney con la sua casa volante, e un film su Trieste conservato alla Cineteca del Friuli. In programma ancora il lungometraggio Penrod and Sam di William Beaudine, del 1923: interpretato da bambini straordinari, divenne un modello per tutti i film sull'infanzia che sono stati realizzati dopo.

Dopo la visione dei film, gli approfondimenti live con il direttore del festival in dialogo con esperti, archivisti, musicisti.

