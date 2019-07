Pordenone e un'anima tutta blues

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RASSEGNAPordenone si prepara a pulsare a ritmo di blues e rock, nelle note di uno degli album icona del prog, Selling England by the Pound disco leggendario dei Genesis, interpretato per la prima volta integralmente da Steve Hackett, storico ex chitarrista della band inglese. Dal 15 al 20 luglio la città friulana ospita la 28ma edizione del Pordenone Blues Festival, con musicisti della scena rock blues mondiale, come il compositore Eric Sardinas, i californiani rock old style Rival Sons, il chitarrista blues Melvin Taylor, Bob Malone...