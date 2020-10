IL LIBRO

Non sussistono dubbi che il fatto del 2020 destinato a influenzare gli anni a venire, sia la pandemia. Il tempo di analisi della Storia è a lungo termine, mentre il giornalismo deve occuparsi dell'istante. In questa prospettiva Adnkronos nel Libro dei fatti 2020, che contiene le informazioni sugli avvenimenti più importanti dell'anno precedente, dedica uno speciale al Covid-19. Nel corposo volume di circa mille pagine si condensano gli eventi mondiali e nazionali di politica, cultura, cronaca e sport più rilevanti del 2019 con informazioni, dati e statistiche relative. Guardando la copertina si intuisce la scelta di alcuni dei principali e iconici temi che compongono la cronistoria approfondita.

Appare la ferita, che mai si potrà suturare per i parenti delle vittime, di quello che fu il Ponte Morandi e ora con il progetto realizzato di Renzo Piano è tornato a legare Genova spezzata in due dal crollo. C'è la fotografia del Premier Giuseppe Conte, che apre la pubblicazione con un intervento per il cambio di governo con la nuova maggioranza parlamentare. Due vigili del fuoco guardano con lo sgomento che ha colpito il mondo l'incendio della cattedrale di Notre-Dame a Parigi.

Spicca il sorriso della campionessa Federica Pellegrini, dopo aver conquistato a 31 anni l'oro nei 200 metri stile libero nei mondiali in Cina. Restando nell'ambito sportivo, spazio alla Nazionale allenata da Roberto Mancini, che con dieci vittorie in altrettante partite ha riacceso l'entusiasmo per gli azzurri dopo la mancata partecipazione ai Mondiali. Tra i casi di cronaca in rilievo la vicenda di Bibbiano. Non manca il fenomeno migratorio con il caso della nave Diciotti. Fra le notizie, spazio all'Unione Europea, sempre più decisiva per il futuro, con le elezioni europee e il nuovo Parlamento presieduto da David Sassoli, la nomina di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione, i negoziati sulla Brexit.

Tra le figure che hanno attirato l'attenzione su scala mondiale c'è la giovanissima Greta Thunberg, divenuta un emblema, che ha contribuito a trattare l'emergenza legata al cambiamento climatico. In questo senso protagonista, suo malgrado, l'Amazzonia in fiamme. Il libro è arricchito da vari capitoli fotografici. Ci sono sezioni anche ludiche con quiz informativi per intrattenere e aumentare la conoscenza del lettore.

Questo tipo di pubblicazione, che con Adnkronos compie trent'anni in Italia, ha radici antiche e transatlantiche. La prima edizione di The World Almanac, curata dal giornale statunitense New York World, risale al 1868. La fortuna si deve all'uomo ed editore Joseph Pulitzer, a cui è intitolato il più rilevante premio giornalistico internazionale. Pulitzer, dopo aver preso il World rilanciò l'almanacco, guida fondamentale per raccogliere, scandire e riflettere sul tempo e i fatti che lo caratterizzano.

