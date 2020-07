PONTE DELLA ZECCA

VENEZIA Dopo trent'anni il ponte della Zecca (un milione i lavori, eseguiti da Lares e Officine Giovanni Cavalletto) è tornato percorribile senza passerelle. E a breve, con i fondi del commissario della Protezione civile (un milione 830mila euro) sarà rifatta tutta la riva dei Giardini con la sostituzione della pavimentazione in porfido con masegni in trachite.

«Restituiamo un ponte che io non ricordo neanche com'era - ha detto il sindaco Luigi Brugnaro - questo perché fare le cose qui è sempre difficile e lungo. Mi preme dire che per fare questo bisogno che la macchina delle istituzioni funzioni perfettamente. Questi sono soldi del patto di Renzi, ma lui ci ha dato i soldi perché avevamo i progetti pronti. E quando chiedo i 150 milioni l'anno lo faccio perché abbiamo i progetti. Fare le fognature a Venezia non è una fantasia, ma con le risorse comunali non ce la facciamo».

E poi Brugnaro ha rilanciato. «Al premier Conte ho detto l'altra mattina hai visto, i soldi che ci hai dato sono stati spesi per realizzare le opere. Io ero soddisfatto perché il Governo ha fatto bella figura. Facciamo un grande piano di rilancio delle opere pubbliche e strategiche. Invece di pensare alla linea ferroviaria dei Bivi, che ci sono le case in cui abitano le famiglie e che non serve a niente - ha aggiunto - perché non mi dai i soldi per fare le fognature del centro storico o per completare la rete antincendio? Possiamo pensare che Venezia è una grande opera prioritaria? O è come il ponte sullo stretto di Messina? Venezia merita attenzione, perché il mondo ci guarda».

