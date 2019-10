Ponte al collaudo Controlli e accessi al cimitero presidiati Oggi l'ordinanza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PONTE VOTIVOVENEZIA L'allestimento si è concluso ieri pomeriggio. Il ponte di barche tra la porta monumentale del cimitero e le Fondamente Nove sarà oggi oggetto di un sopralluogo ad opera dei tecnici di vela e della polizia locale per vedere come e dove posizionare eventuali transenne per il passaggio preferenziale dei residenti.DOMANI INAUGURAZIONEIl ponte sarà infatti inaugurato alle 12 di domani dal sindaco Luigi Brugnaro e dal patriarca Francesco Moraglia e da quel momento fino a domenica solo i veneziani o le persone munite di...