Poliziotto si spara a casa della fidanzata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TRAGEDIAVENEZIA Aveva appena superato il corso e come primo incarico, 15 giorni fa, era stato assegnato a Venezia, al commissariato San Marco. Francesco Brescia, 24 anni, originario di Monopoli (Bari), ieri pomeriggio era a Trieste, a casa della fidanzata. Qui si è tolto la vita, sparandosi con la pistola di ordinanza. SOTTO CHOCLa notizia è rimbalzata rapidamente prima in questura a Venezia e poi nelle varie chat whatsapp. I colleghi del commissariato lagunare sono sotto choc, sconvolti per una notizia arrivata come un fulmine a ciel...