Polizia locale e mercati, via libera ai lavori

TRONCHETTOVENEZIA In ottobre la polizia locale avrà la sua nuova sede operativa al Tronchetto, ricavata nei grandi spazi al primo piano dell'ormai ex Centro logistico del Tronchetto. Ieri la Giunta ha approvato i progetti per la sistemazione interna dell'edificio (che al pianterreno ospiterà il mercato ortofrutticolo all'ingrosso e il mercato ittico all'ingrosso) e per realizzare la Smart control room per complessivi due milioni e 600mila euro di lavori. La fase ultima del riordino della terra di nessuno entra così nel vivo, con interventi...