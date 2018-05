CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

POLITICHE DEL TURISMOVENEZIA Perché non si parla più di iniziative organiche per la gestione dei flussi turistici, ma si fanno solo interventi spot? A chiederselo è il capogruppo Pd Andrea Ferrazzi, che lamenta come le delibere presentate dal suo partito e discusse in commissione non vengano calendarizzate in Consiglio comunale.«A fronte del tema di straordinaria urgenza e importanza quale la gestione del flussi turistici - attacca Ferrazzi (nella foto) - da oltre un anno sono inspiegabilmente bloccate le nostre delibere di iniziativa...